Киевское Динамо неожиданно включилось в гонку за футболистом Стабека Эмилем Бохиненом. В услугах 21-летнего полузащитника был серьезно заинтересован московский ЦСКА.

По информации СМИ, киевляне предложили игроку более выгодные условия, чем армейцы. Трансфер может быть оформлен руководством Динамо в самое ближайшее время.

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Потенциальный трансфер 21-летнего норвежца оценивается в 1,5 миллиона евро

Что известно о карьере Бохинена

Норвежец играет в амплуа центрального хавбека, но также способен закрыть позицию опорного или правого полузащитника.

В сезоне 2020 года Бохинен за родной клуб Стабек сыграл 24 матча и забил 5 мячей. Всего за карьеру с 2017 года отыграл 73 матча и провел 9 голов. Его контракт со Стабеком действует до лета 2022 года.

За сборную Норвегии U-21 в активе хавбека 10 матчей и 1 забитый мяч.