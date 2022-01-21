Перехватил мяч у игрока: тренер команды НБА отметился странным поступком – видео
Источник:24 канал
НБА наказала денежными штрафами баскетбольную команду Бруклин Нетс, а также помощника тренера Дэвида Вантерпула за инцидент, который произошел в матче против Вашингтон Визардз.
В решающей четверти при счете 103:109 ассистент главного тренера Бруклина Дэвид Вантерпул рукой прервал передачу защитника Вашингтона Спенсера Динвидди на форварда Кайла Кузьму.
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Судьи не заметили, что тренер Нетс вмешался в игру – бригада арбитров причислила хозяевам потерю и передала их сопернику право на атаку.
Видео инцидента
"Это полный бред. Тренеры не должны стоять (у линии). То есть, если это две минуты до конца, то каждый в Лиге на ногах. Но на часах было (5:42 минуты), а он стоит. А тут еще и Стив Нэш (главный тренер "Нетс") блокирует обзор для арбитра. Он вообще ничего не может увидеть. Нам очень не повезло, но теперь нужно с этим жить", – сказал Кайл Кузьма.
Турнирное положение
- Бруклин Нетс – третья команда в карьере Вантерпула в НБА: перед этим он работал с Портленд Трейл Блейзерс и Миннесотой Тимбервулвз. В Нетс 48-летний тренер оказался в 2021 году.
- Благодаря победе Нетс идут третьими в турнирной таблице Восточной конференции – 28 побед, 16 поражений. Визардз – восьмые (23 победы, 22 поражения).
- Следующий матч Нетс проведут против Сан-Антонио Спьорс в субботу, 22 января.