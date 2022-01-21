У вирішальній чверті за рахунку 103:109 асистент головного тренера Брукліна Девід Вантерпул рукою перервав передачу захисника Вашингтона Спенсера Дінвідді на форварда Кайла Кузьму.
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Судді не помітили, що тренер Нетс втрутився у гру – бригада арбітрів зарахувала господарям втрату та передала їх супернику право на атаку.
Відео інциденту
"Це повна маячня. Тренери не повинні стояти [біля лінії]. Тобто, якщо це дві хвилини до кінця, то кожен у лізі на ногах. Але на годиннику було [5:42 хвилини], а він стоїть. А тут ще й Стів Неш [головний тренер "Нетс"] блокує огляд для арбітра. Він взагалі нічого не може побачити. Нам дуже не поталанило, але тепер потрібно з цим жити", – сказав Кайл Кузьма.
Турнірне становище
- Бруклін Нетс – третя команда у кар'єрі Вантерпула в НБА: перед цим він працював з Портленд Трейл Блейзерс та Міннесотою Тімбервулвз. У Нетс 48-річний тренер опинився у 2021 році.
- Завдяки перемозі Нетс йдуть третіми у турнірній таблиці Східної конференції – 28 перемог, 16 поразок. Візардз – восьмі (23 перемоги, 22 поразки).
- Наступний матч Нетс проведуть проти Сан-Антоніо Спьорс у суботу, 22 січня.