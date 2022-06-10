Перед вылетом в Польшу сборная Украины провела тренировки в Дублине с украинскими детьми

На утреннюю тренировку в Дублине 9 июня национальной команде пришли дети из Украины, вынужденно покинувшие свои дома. В этот же день сборная вылетела в Польшу.

Мастер-класс от сборной Украины для юных игроков

За полчаса до начала занятия сборной Александр Петраков и его тренерский штаб провели мастер-класс для юных футболистов детской школы клуба Динамо (Дублин), основанного 20 лет тому назад украинскими эмигрантами.

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В соответствующих группах дублинского Динамо занимается около 50-ти детей от восьми до 14-ти лет, которые еще недавно ходили в футбольные школы в Украине, однако после 24 февраля вынуждены были покинуть родину.



Сборная Украины встретилась с юными игроками из Украины / Фото УАФ

Этих детей мы пригласили для участия в мастер-классе.

Видели бы вы, как загорелись глаза их, когда они услышали об этом. Мы очень благодарны Александру Васильевичу и всем ребятам, что сделали такой праздник для детей. Прежде всего победа вчера, а теперь еще и эта встреча со сборной! Просто нет слов!

– рассказал руководитель клуба Виктор Ильницкий.



Мастер-класс от игроков национальной команды / Фото УАФ

Наставник национальной команды Александр Петраков предложил юным футболистам выполнить некоторые из игровых упражнений, проводимых сборниками, готовясь к основной части тренировки.

В Польшу летят все 27 игроков, присутствовавших в лагере национальной команды.

Основная группа игроков, в которую входили и не попавшие в заявку на матч Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, выполнила назначенную программу.



Сборная уже вылетела в Польшу / Фото УАФ

Сразу после тренировки "сине-желтые" вернулись в гостиницу только для того, чтобы пообедать и сразу выехать в аэропорт. Вылет из Дублина в Лодзь был назначен на 16:40.

Сборная Украины в субботу, 11 июня, сыграет против Армении. Матч состоится в польском Лодзи. В предыдущем поединке "сине-желтые" победили Ирландию (0:1).