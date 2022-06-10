Майстер-клас від збірної України для юних гравців

За пів години до початку заняття збірної Олександр Петраков та його тренерський штаб провели майстер-клас для юних футболістів дитячої школи клубу Динамо (Дублін), заснованого 20 років тому українськими емігрантами.

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У відповідних групах дублінського Динамо займається близько 50-ти дітей віком від восьми до 14-ти років, які ще нещодавно ходили до футбольних шкіл в Україні, однак після 24 лютого змушені були залишити батьківщину.



Збірна України зустрілася з юними гравцями з України / Фото УАФ

Цих дітей ми запросили для участі в майстер-класі.

Бачили б ви, як загорілися їхні очі, коли вони почули про це. Ми дуже вдячні Олександру Васильовичу та всім хлопцям, що зробили таке свято для дітей. Перш за все – перемога учора, а тепер ще й ця зустріч зі збірною! Просто немає слів!,

– розповів керівник клубу Віктор Ільницький.



Майстер-клас від гравців національної команди / Фото УАФ

Наставник національної команди Олександр Петраков запропонував юним футболістам виконати деякі з ігрових вправ, які проводять збірники, готуючись до основної частини тренування.

До Польщі летять усі 27 гравців, присутніх у таборі національної команди.

Основна група гравців, до якої входили й Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук, що не потрапили до заявки на матч, виконала призначену програму.



Збірна вже вилетіла до Польщі / Фото УАФ

Одразу після тренування "синьо-жовті" повернулися до готелю лише для того, щоб пообідати й одразу ж виїхати до аеропорту. Виліт з Дубліна до Лодзі було призначено на 16.40.

Зверніть увагу! Збірна України у суботу, 11 червня, зіграє проти Вірменії. Матч відбудеться польському Лодзі. У попередньому поєдинку "синьо-жовті" перемогли Ірландію (0:1).