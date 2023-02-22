Испанский наставник отметил, что с каждым годом выступать в Лиге чемпионов все сложнее. С каждым сезоном уровень команд растет, поэтому все труднее квалифицироваться в самый престижный европейский турнир.

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Гвардиола: Чтобы лично я не делал, я терплю неудачу, моих усилий всегда недостаточно

Пеп Гвардиола заверил, что его подопечные попытаются сделать все возможное уже в первом выездном матче против соперника из Бундеслиги.

"В Лейпциге мы хотим сделать все возможное, но увидим, что произойдет. В конце концов судьба Лиги чемпионов уже написана. Мы были близки к победе в ней - иногда не очень, иногда ближе", - сказал испанец.

Главный тренер МанСити признался, что его преследует странное ощущение, что ему не удастся вместе с "горожанами" наконец-то победить в Лиге чемпионов.

У меня есть странное чувство. Что бы мы ни делали на протяжении многих лет, что бы ни случилось, но выиграть ЛЧ не удастся. Чтобы лично я не делал, я терплю неудачу, моих усилий всегда недостаточно. Поэтому в Манчестер Сити нужно просто развлекаться и наслаждаться присутствием здесь, на этой пресс-конференции, а затем хорошо поужинать с хорошим вином, посмотреть матч Реал – Ливерпуль, немного взглянуть на игру Наполи. Попытаться мотивировать игроков, сказать: "Давайте, ребята, попробуем сделать это снова". И все,

– рассказал Гвардиола.

Однако Пеп заявил, что не видит в невыигрыше ЛЧ ничего катастрофического. Также Гвардиола выделил Реал. По мнению испанского специалиста, "сливочные" является тем клубом, который может постоянно становиться чемпионом в Испании и 3-4 раза выиграть ЛЧ.

Во время интервью Гвардиола припомнил проблемы на левом фланге обороны, где раньше в Сити играл Александр Зинченко.

"Люди говорят, что мы пропускаем голы с левого фланга, потому что там в защите играет Бернарду Силва. Но они не все понимают. Я тоже не глуп, чтобы называть его левым защитником, но Бернарду достаточно умен, чтобы играть там. В свое время нечто подобное" случилось с Александром Зинченко. Раньше я ставил слева в защите Зинченко и Делфа, а Ман Сити набирал 100 очков в АПЛ и хорошо играл в Европе", - ответил наставник "горожан".

Обратите внимание! Первый матч 1/8 финала ЛЧ Лейпциг – МанСити состоится 22 февраля в 22:00.

Гвардиола привел Манчестер Сити в 11 трофеев.

В чемпионате в МанСити дела обстоят тоже неплохо. Команда Гвардиолы идет на втором месте уступая два балла лидеру сезона АПЛ Арсеналу. Хотя перед крайним туром именно Сити возглавляло турнирную таблицу, но расписало неожиданную мировую с Ноттингем Форестом 1:1.