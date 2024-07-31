Очень мне понравились, – Гвардиола оценил Барселону под руководством Флика

В среду, 31 июля Берселона провела товарищеский спарринг с Манчестер Сити. "Каталонцы" одержали победу по результатам серии пенальти со счетом 4:1.

В конце мая Барселона уволила Хави Эрнандеса. Вместо него главным тренером команды стал Ганс-Дитер Флик.

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Как Гвардиола оценил Барселону под руководством Флика

Главный тренер Манчестер Сити очень положительно оценил "каталонцев" при наставничестве нового тренера.

Они мне очень понравились. Сезон длинный, но они мне понравились. Замечательная позиционная игра, вингеры действовали так, как и следует играть вингерам, хавбеки шли вперед, крайние защитники атаковали свободные зоны,

– отметил Гвардиола.

Предыдущий сезон Барселона завершила на второй позиции в Ла Лиге.

Отметим, что не так давно появилась информация, что "каталонцы" хотят подписать игрока из российского чемпионата.