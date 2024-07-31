Наприкінці травня Барселона звільнила Хаві Ернандеса. Замість нього головним тренером команди став Ганс-Дітер Флік.

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Як Гвардіола оцінив Барселону під керівництвом Фліка

Головний тренер Манчестер сіті дуже позитивно оцінив "каталонців" за наставництва нового тренера.

Вони мені дуже сподобалися. Сезон довгий, але вони мені сподобалися. Чудова позиційна гра, вінгери діяли так, як і слід грати вінгерам, хавбеки йшли вперед, крайні захисники атакували вільні зони,

– зазначив Гвардіола.

Довідка. Попередній сезон Барселона завершила на другій позиції у Ла Лізі.

Відзначимо, що не так давно з'явилася інформація, що "каталонці" хочуть підписати гравця з російського чемпіонату.