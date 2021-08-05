Пенальти Харатина и курьезный автогол Качарабы: голы украинцев в матче Лиги чемпионов – видео

В среду, 4 августа, состоялся матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Ференцварош – Спарта. В составах обеих команд забивали украинские футболисты, один из них был в собственные ворота.

Авторами голов стали только украинцы

В матче Ференцварош – Спарта Прага забивали исключительно украинцы. Нули на табло команды размочили в конце первого тайма.

Стоит узнать Шахтер не сможет сыграть на НСК "Олимпийский" матч Лиги чемпионов: причина

На 44-й минуте защитник чехов Тарас Качараба в подкате отдал мяч назад голкиперу. Но вратарь проспал момент передачи и пропустил мяч в собственные ворота. Курьезный автогол во встрече. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев из Венгрии 1:0.

В начале второго тайма Игорь Харатин реализовал 11-метровый удар и удвоил преимущество Ференцвароша – 2:0. Именно с таким счетом завершился первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Оба украинца провели все 90 минут на поле. На 86-й минуте на поле вышел другой футболист из Украины Александр Зубков.

Ответный Матч состоится 10 августа.

Видео голов в матче