Красивое взятие ворот от Ромы

Рома первой в матче открыла счет. Красивый гол удался Лоренцо Пеллегрини на 36-й минуте встречи.

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25-летний центральный полузащитник элегантно пяткой замкнул прострел с фланга от Карсдорпа. Мяч залетел прямо в угол ворот Вероны.

Первая часть поединка завершилась при минимальном преимуществе гостей. После перерыва было забито еще четыре гола, три из которых были в активе хозяев. Даже такой роскошный гол Пеллегрини не позволил римлянам сохранить хотя бы ничью.

Пеллегрини забил свой шестой гол в семи матчах в новом сезоне во всех турнирах. Также в активе итальянца один ассист.

Верона обыграла Рому в голевой перестрелке – 3:2. Это первое поражение "волков" под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью. Победная серия Ромы длилась шесть поединков.

Верона – Рома (гол Пеллегрини с 0:43)