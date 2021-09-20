Красиве взяття воріт від Роми

Рома першою у матчі відкрила рахунок. Красивий гол вдався Лоренцо Пеллегріні на 36-й хвилині зустрічі.

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25-річний центральний півзахисник елегантно п’ятою замкнув простріл з флангу від Карсдорпа. М'яч залетів прямісінько у кут воріт Верони.

Перша частина поєдинку завершилась за мінімальної переваги гостей. По перерві було забито ще чотири голи, три з яких були в активі господарів. Навіть такий розкішний гол Пеллегріні не дозволив римлянам зберегти бодай нічию.

Пеллегріні забив свій шостий гол у семи матчах у новому сезоні в усіх турнірах. Також у доробку італійця один асист.

Верона переграла Рому у гольовій перестрілці – 3:2. Це перша поразка "вовків" під керівництвом португальського фахівця Жозе Моурінью. Переможна серія Роми тривала шість поєдинків.

Верона – Рома відеоогляд (гол Пеллегріні з 0:43)