Пели "Червону руту" и кричали "вперед": болельщики сборной Украины разорвали стадион в Бухаресте

В Бухаресте на Евро-2020 17 июня встретились Украина и Северная Македония. Уверенную победу одержали "сине-желтые". Этому способствовала мощная поддержка с трибуны.

Так, чтобы поддержать своих, в Бухарест приехали тысячи украинских болельщиков. Они даже заполонили улицы столицы Румынии накануне матча.

Кстати Украина победила Северную Македонию в "валидольном" матче с двумя не забитыми пенальти: видео

Мощная поддержка

Еще перед поединком украинские фаны пели "Червону руту". Болельщиков было слышно на весь стадион. Украинцы махали флагами и пританцовывали.

Смотрите видео, как украинские фаны поют "Червону руту":

Кроме того, украинцы изрядно волновались за сборную. Они эмоционально и громко скандировали "Украина вперед!" Также фаны устроили овации Андрею Шевченко.



Украинские болельщики / Фото Getty Images

Футболісти подякували глядачам за підтримку.

Как прошел матч

Украина победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в Бухаресте на стадионе "Националь Арена".

Первый гол забил Андрей Ярмоленко на 29 минуте игры. Через 5 минут он передал пас Яремчуку, который тоже закатил мяч сопернику.

За Македонию на добивании после пенальти забил Алиоски.

Во втором матче группы С в Амстердаме 17 июня в 22:00 сыграют сборные Нидерландов и Австрии. К слову, украинцы тоже встретятся с австрийцами 21 июня.