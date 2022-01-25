В Пекине зафиксировали 14 случаев коронавируса среди официальных лиц Олимпиады-2022

Вскоре в Пекине начнутся зимние Олимпийские игры. Сборные продолжают приезжать в Китай.

Коронавирус бьет по Олмпиаде-2022

В Пекине зафиксировано 14 новых случаев коронавируса среди официальных лиц, привлеченных к проведению Олимпийских игр-2022.

Кстати, Словенский биатлонист отказался ехать на Олимпиаду-2022 из-за обязательной вакцинации

24 января в город прибыли еще 246 человек, связанных с Олимпиадой. У 12 из них обнаружили положительный ПЦР-тест в аэропорту. Еще 2 случая также были зафиксированы у лиц, прибывших в Пекин ранее.

Сообщается, что в списке зараженных есть представитель официальной спортивной делегации одной из стран. Начиная с 23 января это второй такой случай.

Зимние Олимпийские Игры-2022 состоятся в Пекине и продлятся с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса может повлиять на график Олимпиады-2022. Некоторые города Китая закрывали на карантин из-за новых случаев Омикрона.