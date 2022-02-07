После трех дней, во время которых разыгрывали награды, лидером в медальном зачете является Швеция – три "золота". Всего хотя бы одну медаль уже завоевало 19 стран, сообщает 24 канал.

К теме Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Горнолыжный спорт

Скоростной спуск (мужчины)

1. Беат Фойц, (Швейцария)

2. Жоан Кларе (Франция)

3. Маттиас Майер (Австрия)

Гигантский слалом (женщины)

1. Сара Хектор (Швеция)

2. Федерика Бриньоне (Италия)

3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

Биатлон (женская индивидуальная гонка)

1. Дениз Херрманн (Германия)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция)

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия)

Фигурное катание (командный турнир)

1. Олимпийский комитет России

2. США

3. Япония

Шорт-трек

Женщины, 500 метров

1. Арианна Фонтана (Италия)

2. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)

3. Ким Бутен (Канада)

Мужчины, 1000 метров

1. Жэнь Цзивэй (Китай)

2. Ли Венлонг (Китай)

3. Шаоан Лю (Венгрия)

Прыжки на лыжах с трамплина (смешанные командные соревнования)

1. Словения

2. Олимпийский комитет России

3. Канада

Сноуборд (слоупстайл, мужчины)

1. Макс Парро (Канада)

2. Су Имина (Китай)

3. Марк Макморрис (Канада)

Конькобежный спорт (Женщины, 1500 метров)

1. Ирен Вюст (Нидерланды)

2. Такаги Михо (Япония)

3. Антоинетте де Йонг (Нидерланды)

К вниманию. Розыгрыш медалей на Олимпиаде продолжится 8-го февраля. В этот день в Пекине разыграют 13 комплектов наград.