После трех дней, во время которых разыгрывали награды, лидером в медальном зачете является Швеция – три "золота". Всего хотя бы одну медаль уже завоевало 19 стран, сообщает 24 канал.

К теме Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Скоростной спуск (мужчины)

1. Беат Фойц, (Швейцария)
2. Жоан Кларе (Франция)
3. Маттиас Майер (Австрия)

Гигантский слалом (женщины)

1. Сара Хектор (Швеция)
2. Федерика Бриньоне (Италия)
3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

1. Дениз Херрманн (Германия)
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция)
3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия)

1. Олимпийский комитет России
2. США
3. Япония

Женщины, 500 метров

1. Арианна Фонтана (Италия)
2. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)
3. Ким Бутен (Канада)

Мужчины, 1000 метров

1. Жэнь Цзивэй (Китай)
2. Ли Венлонг (Китай)
3. Шаоан Лю (Венгрия)

1. Словения
2. Олимпийский комитет России
3. Канада

1. Макс Парро (Канада)
2. Су Имина (Китай)
3. Марк Макморрис (Канада)

1. Ирен Вюст (Нидерланды)
2. Такаги Михо (Япония)
3. Антоинетте де Йонг (Нидерланды)