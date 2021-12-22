Санітра: Був у шоці, коли відкрив програму Олімпіади

За словами Санітри, Олімпійські ігри у Пекіні будуть досить складними. Оскільки інформації щодо них дуже мало.

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"Скажу, зі свого досвіду кожні Олімпійські ігри різні – і по підготовці, і по організації, і по місцю проведення. У Пекіні буде специфічна Олімпіада, адже ми практично нічого не знаємо про трасу, про умови, про стрільбище. Не знаємо, якою буде загальна ситуація з організацією в олімпійському селищі", – сказав наставник чоловічої збірної з біатлону.

Тренер наголосив, що хоче як найкраще підготувати команду, аби збірна продемонструвала хороші результати. Також він розповів про зміни в олімпійській програмі.

Було б добре, якби хтось міг поїхати і побачити трасу, стрільбище, селище, але в цій ситуації уже нереально. І ще скажу: був у шоці, коли тиждень тому відкрив програму Олімпіади, що нам змінили радикально програму – перший старт мав бути 10 лютого, а тепер 5 лютого бігтимемо естафету,

– зазначив фахівець.

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За словами Санітри, тепер необхідно робити корекцію у підготовці.

Він повідомив, що команда вилетить до Пекіну 26 січня, відразу після завершення етапу в Антгольц-Антерсельві. Збірна матиме 8-9 повних днів на акліматизацію на місці проведення змагань.

До слова. Олімпійські ігри 2022 відбудуться 4 – 20 лютого. Біатлонні старти триватимуть у Пекіні з 5 до 19 лютого.