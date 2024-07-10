Пополнения в сборной не будет: УАФ опровергла натурализацию легионера Шахтера

Недавно в донецкий Шахтер вернулся Педриньо, который покинул клуб в начале полномасштабного вторжения вражеской страны. Бразилец провел в аренде 2 года в составе Атлетико Минейро.

После своего возвращения в состав донецкого Шахтера бразилец подписал новый контракт до 2029 года. Ранее, Trivela сообщала о том, что УАФ рассматривает натурализацию легионера Шахтера.

Читайте также Живая легенда "Ле Бле": лучший бомбардир в истории сборной Франции закончил международную карьеру

Педриньо может сменить сборную

У сборной Бразилии много хороших игроков во всем мире, поэтому не все могут попасть в состав национальной команды. Украинская ассоциация футбола уже опровергла информацию относительно натурализации Педриньо.

За национальную сборную Бразилии футболист не сыграл ни одного матча. В своем активе Педриньо имеет 14 матчей и 3 забитых мяча за молодежку "селесао".

В составе сборной Украины уже были натурализованные футболисты, а именно Эдмар, Девич, Марлос и Жуниор Мораес.

Напомним, что Педриньо перешой в Шахтер летом 2021 года за 18 миллионов из Бенфики. В составе "горняков" бразилец успел отыграть 19 матчей, забить 4 гола и отдать 3 ассиста.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграла в групповом этапе с Румынией, Словакией и Бельгией. Национальная команда набрала 4 очка и заняла последнее место в группе, завершив выступление на турнире.