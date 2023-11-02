Барселона получит усиление перед второй встречей с Шахтером в Лиге чемпионов

Уже 7 ноября Барселона снова сыграет против Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/2024. Ко второму очному поединку каталонцы могут получить усиление в центре поля.

Речь идет о возобновлении 20-летнего центрального полузащитника Барселоны Педри, последний раз выходившего на футбольное поле еще 20 августа 2023-го года в матче Ла Лиги против Кадиса. В этом поединке молодой футболист отыграл полный матч и забил в ворота соперника, а "блаугранас" одержали победу со счетом 2:0.

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Лазарет каталонцев становится меньше

После этого Педри больше не сыграл ни одного матча за испанский гранд. Футболист получил травму подколенного сухожилия.

Ожидалось, что Педри сможет помочь Барси в "Эль-Классико" против Реала, в котором каталонцы проиграли 1:2, хотя забили первыми. Однако тренерский штаб решил не бросать своего 20-летнего футболиста сразу из лазарета в столь грандиозный бой.

Вероятно, полузащитник вернется к игре уже в субботу, 4 ноября, когда подопечные Хави будут гостить на поле Реал Сосьедад в рамках 12-го тура Ла Лиги текущего сезона-2023/2024. Это будет третий поединок для Педри в этом сезоне.

Если все будет разворачиваться по такому плану, то Педри поможет каталонцам во второй лобовой встрече против Шахтера в Лиге чемпионов.

Первая очная встреча закончилась победой "блаугранас" 2:1.

Отметим, что в лазарете каталонского коллектива большой список травмированных, среди которых присутствуют ведущие игроки команды.

С большими кадровыми потерями Барселона после 11 туров идет 4-я, набрав 24 балла. До третьего Атлетико Мадрид отставание только в одно очко. А вот к лидеру таблицы Реала и второй Жироны отставание в 4 пункта.