Дженоа – Реджана 2:1

Голы: Хапс, 53, Гудмундссон, 99 – Варела Джаманка, 37

Руслан Малиновский приступил к кубковому противостоянию на скамье запасных хозяев. Уже в первом тайме Реджана довольно неожиданно первой повела в счете после гола на 37-й минуте встречи, сообщает 24 Канал.

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В перерыве главному тренеру удалось найти нужные слова и донести их до голов своих футболистов. Уже через 8 минут после начала второй половины матча "грифоны" сравняли цифры на табло 1:1. Голом отличился Хапс.

Команды не смогли определить более сильного в основное время, поэтому поединок перевели в дополнительные 15-минутные тайма.

На 97-й на поле появился наш Руслан Малиновский, сменивший в составе Дженоа Гальдамеса.

Только две минуты игры понадобилось украинскому полузащитнику, чтобы отличиться результативным действием, как в итоге стало победным. Малиновский отдал крутой ассист пяткой на Гудмундссона, который вывел "грифонов" вперед 2:1.

Видео ассиста Малиновского в победном голе Дженоа

До конца поединка Реджани так и не удалось сравнять счет. Дженоа одержала домашнюю победу 2:1 и вышла в следующий раунд Кубка Италии.

Малиновский во втором матче подряд оформляет голевой ассист (за 9 поединков), приносящий победу его команде. И снова сработала связка Малиновский – Гудмундссон.

Напомним, что Малиновский выступает за "грифоны" в аренде с середины августа 2023-го года. Однако у Дженоа есть опция выкупа контракта украинца.