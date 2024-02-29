Павелко освободили из-под стражи: суд удовлетворил его ходатайство

29 февраля 2024, 16:28
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Источник:

телеграмм Игоря Бурбаса

Бывший глава УАФ Андрей Павелко вышел на свободу. Апелляционный суд Львова удовлетворил его ходатайство и освободил из-под стражи.

Бывший журналист Игорь Бурбас сообщил, что Апелляционный суд Львова удовлетворил ходатайство бывшего президента УАФ и освободил его из-под стражи. Сейчас официальной информации об этом нет.

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Почему Павелко находился в СИЗО

16 июня 2023 года суд отправил Павелко в СИЗО на 60 суток. Срок неоднократно продлевали.

Арест Павелко связан с делом по строительству завода по производству искусственной травы, которое началось еще в 2019 году. Бывшего президента УАФ обвиняют в хищении денег.

Адвокаты Павелко подавали ходатайство о его освобождении несколько раз.

Отметим, что кроме Павелко, ранее Шевченковский районный суд Киева также отстранял от должности генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.

Что известно о Павелко

  • Украинскую ассоциацию футбола Павелко возглавил в 2015 году, сменив на этом посту Анатолия Конькова, который руководил организацией с 2012 по 2015 год.
  • В апреле 2023 года Павелко был переизбран на четырехлетний срок исполнительного комитета УЕФА.
  • На внеочередном Конгрессе Украинской ассоциации футбола, состоявшемся в конце января этого года, делегаты проголосовали за Андрея Шевченко как нового президента. Он был единственным кандидатом на эту должность, которого выдвинули все постоянные члены УАФ за месяц до выборов.
Автор: Юрій Семенюк