Павелко освободили из-под стражи: суд удовлетворил его ходатайство

Бывший глава УАФ Андрей Павелко вышел на свободу. Апелляционный суд Львова удовлетворил его ходатайство и освободил из-под стражи.

Бывший журналист Игорь Бурбас сообщил, что Апелляционный суд Львова удовлетворил ходатайство бывшего президента УАФ и освободил его из-под стражи. Сейчас официальной информации об этом нет.

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Почему Павелко находился в СИЗО

16 июня 2023 года суд отправил Павелко в СИЗО на 60 суток. Срок неоднократно продлевали.

Арест Павелко связан с делом по строительству завода по производству искусственной травы, которое началось еще в 2019 году. Бывшего президента УАФ обвиняют в хищении денег.

Адвокаты Павелко подавали ходатайство о его освобождении несколько раз.

Отметим, что кроме Павелко, ранее Шевченковский районный суд Киева также отстранял от должности генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.

Что известно о Павелко