Так, на заседании исполнительного комитета УАФ глава организации Андрей Павелко обратился к участникам с предложением подписать полноценный контракт с Петраковым. Павелко объяснил это решение.
К слову Заслужил изменение формального статуса: Петракова официально утвердили тренером сборной Украины
Мы с вами в ночь с 16-го на 17-е августа доверили Петракову принять сборную в очень сложный период квалификации – когда в активе было три очка после трех матчей,
– обратился Павелко к собранию исполнительного комитета УАФ.
"А ровно через три месяца мы можем подвести первые итоги его работы – сборная получила право на выступление в плей-офф отбора Чемпионата мира-2022. За это время команда не проиграла ни одного матча, свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции. Я абсолютно убежден, что Александр Васильевич Петраков своей работой и результатами полностью заслужил изменение своего формального статуса во главе сборной", – заявил глава УАФ.
Карьера Петракова в сборной
- Александр Петраков возглавил сборную 18 августа после окончания контракта Андрея Шевченко. Впрочем, сперва он стал лишь исполняющим обязанности главного тренера.
- Под его руководством национальная сборная в официальных матчах трижды сыграла вничью (против Казахстана, Франции и Боснии), а также одержала две победы (против Боснии и Финляндии).
- Украинским болельщикам Петраков знаком еще раньше – в 2019 году молодежная сборная Украины под его руководством стала чемпионом мира.