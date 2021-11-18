Так, на заседании исполнительного комитета УАФ глава организации Андрей Павелко обратился к участникам с предложением подписать полноценный контракт с Петраковым. Павелко объяснил это решение.

К слову Заслужил изменение формального статуса: Петракова официально утвердили тренером сборной Украины

Мы с вами в ночь с 16-го на 17-е августа доверили Петракову принять сборную в очень сложный период квалификации – когда в активе было три очка после трех матчей,

– обратился Павелко к собранию исполнительного комитета УАФ.

"А ровно через три месяца мы можем подвести первые итоги его работы – сборная получила право на выступление в плей-офф отбора Чемпионата мира-2022. За это время команда не проиграла ни одного матча, свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции. Я абсолютно убежден, что Александр Васильевич Петраков своей работой и результатами полностью заслужил изменение своего формального статуса во главе сборной", – заявил глава УАФ.

Карьера Петракова в сборной