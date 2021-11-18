Так, на засіданні виконавчого комітету УАФ голова організації Андрій Павелко звернувся до учасників із пропозицією підписати повноцінний контракт із Петраковим. Павелко пояснив це рішення.
До слова Заслужив зміну формального статусу: Петракова офіційно затвердили тренером збірної України
Ми з вами в ніч з 16-го на 17 серпня довірили Петракову прийняти збірну в дуже складний період кваліфікації – коли в активі мала три очки після трьох матчів,
– звернувся Павелко до зборів Виконавчого комітету УАФ.
"А рівно через три місяці ми можемо підбити перші підсумки його роботи – збірна виборола право на виступ у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. За цей час команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції. Я абсолютно переконаний, що Олександр Васильович Петраков своєю роботою та результатами повністю заслужив на зміну свого формального статусу на чолі збірної", – заявив голова УАФ.
Кар'єра Петракова в збірній
- Олександр Петраков очолив збірну 18 серпня після закінчення контракту Андрія Шевченка. Втім, спершу він став лише виконувачем обов'язків головного тренера.
- Під його керівництвом національна збірна в офіційних матчах тричі зіграла внічию (проти Казахстану, Франції та Боснії) а також здобула дві перемоги (проти Боснії та Фінляндії).
- Українським уболівальникам Петраков знайомий ще раніше – у 2019 році молодіжна збірна України під його керівництвом стала чемпіоном світу.