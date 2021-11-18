Так, на засіданні виконавчого комітету УАФ голова організації Андрій Павелко звернувся до учасників із пропозицією підписати повноцінний контракт із Петраковим. Павелко пояснив це рішення.

До слова Заслужив зміну формального статусу: Петракова офіційно затвердили тренером збірної України

Ми з вами в ніч з 16-го на 17 серпня довірили Петракову прийняти збірну в дуже складний період кваліфікації – коли в активі мала три очки після трьох матчів,

– звернувся Павелко до зборів Виконавчого комітету УАФ.

"А рівно через три місяці ми можемо підбити перші підсумки його роботи – збірна виборола право на виступ у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. За цей час команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції. Я абсолютно переконаний, що Олександр Васильович Петраков своєю роботою та результатами повністю заслужив на зміну свого формального статусу на чолі збірної", – заявив голова УАФ.

Кар'єра Петракова в збірній