Павелко назвал стадион, где состоится первый матч после войны

Президент УАФ Андрей Павелко не сомневается в победе Украины. Он назвал стадион, где пройдет первый поединок после войны.

"Это будет на "Донбасс Арене" в Донецке"

Павелко надеется, что первый матч после войны состоится на "Донбасс Арене". Он считает, что это будет лучшим подарком для болельщиков.

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Первый матч после войны? Я уверен, что это будет долгожданный матч для болельщиков. Я хочу и планирую, что это будет на "Донбасс Арене" в Донецке, когда мы освободим нашу землю от российских фашистов и вернемся в мирное время,

– подчеркнул глава УАФ.

"Конечно же, "Донбасс Арена" будет, пожалуй, лучшим подарком всем нашим болельщикам. И, конечно же, в Симферополе на том стадионе, где Таврия стала впервые чемпионом Украины - я думаю, будет ответная игра", – отметил он.

Павелко не сомневается в победе Украины. Он отметил единство украинцев.

"Я уверен, что это будет лучший подарок для всех наших болельщиков. Я уверен, что мы все ждем и знаем, что наша страна победит. С такими сильными людьми и личностями, которые сегодня помогают нашей стране – у нас единственная команда", – подчеркнул специалист.

Также Павелко упомянул о президенте Украины Владимире Зеленском. Он выразил благодарность главе государства и Вооруженным силам Украины.

"Президент Зеленский – сильнейший руководитель, проявляющий лучшие качества в мировой политике и внутри страны. ВСУ – лучшие и сильнейшая армия, которые сегодня показывают всему миру, насколько можно защищать свою землю. И с нами Бог и за нами правда. И конечно же, наши футболисты", – добавил Павелко.