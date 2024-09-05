Украину в этом виде программы легкой атлетики представляла Мария Помазан. Украинка, которая была среди восьми участниц финала, выступает в классе F35, сообщает 24 Канал.

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Еще одна медаль для Украины

К сожалению, одна среди оппоненток Помазан была "нейтральная" представительница. Однако это не помешало нашей спортсменке завоевать "золото" Паралимпийских игр-2024.

Мария уже в первой попытке показала лучший результат сезона – 12,75 метра. Она с запасом одержала победу, опередив ближайшую преследовательницу на 81 сантиметр.



Мария Помазан стала паралимпийской чемпионкой в Париже / Скриншот с сайта Паралимпиады

Отметим, что 4 сентября Анастасия Москаленко стала паралимпийской чемпионкой в толкании ядра в классе F32. К этому всему украинка еще и установила новый мировой рекорд.

К слову. Мария Помазан – двукратная паралимпийская чемпионка Лондона-2012 и Токио-2020. Также в активе легкоатлетки два "серебра" Паралимпиады Лондона-2012 и Рио-2016.

Это уже 53-я медаль в копилке Украины на Паралимпийских играх в Париже.