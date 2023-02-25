В матче 25-го тура чемпионата Франции Лилль Паулу Фонсеки победил Брест со счетом 2:1. Поединок состоялся 24 февраля – в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины.

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Фонсек поддержал Украину

В знак солидарности с украинским народом, ведущим борьбу против российских захватчиков, главный тренер Лилля вышел на матч с сине-желтой лентой. Победу своей команды португалец посвятил Украине.

Мы заслужили победу. Поддержка была невероятной, наш стадион помог нам выиграть. Маленькую часть этой победы я хочу посвятить страждущему украинскому народу,

– сказал экс-тренер Шахтера на послематчевой конференции.

Видео выступления Фонсеки

Напомним, что Паулу Фонсека в 2018 году женился на украинке. Вместе с супругой они воспитывают сына. Начало войны семья португальского тренера встретила в Украине. Поэтому он не понаслышке знает, что такое ракетные бомбардировки российских террористов.

Кроме работы, Фонсека вместе с женой Екатериной помогают пострадавшим от войны украинцам, оказавшимся в Европе.

Достойно внимания! После 25 матчей Лилль Паулу Фонсеки занимает пятое место в Лиге 1. Свой следующий матч команда португальского специалиста сыграет 4 марта против Ланса.