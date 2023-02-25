У матчі 25-го туру чемпіонату Франції Лілль Паулу Фонсеки переміг Брест з рахунком 2:1. Поєдинок відбувся 24 лютого – у річницю початку повномасштабної війни Росії проти України.

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Фонсека підтримав Україну

На знак солідарності з українським народом, який веде боротьбу проти російських загарбників, головний тренер Лілля вийшов на матч з синьо-жовтою стрічкою. Перемогу своєї команди португалець присвятив Україні.

Ми заслужили перемогу. Підтримка була неймовірною, наш стадіон допоміг нам виграти. Маленьку частину цієї перемоги я хочу присвятити стражденному українському народу,

– сказав екстренер Шахтаря на післяматчевій конференції.

Відео виступу Фонсеки

Нагадаємо, що Паулу Фонсека у 2018 році одружився з українкою. Разом із дружиною вони виховують сина. Початок війни сім'я португальського тренера зустріла в Україні. Тож він не з чуток знає, що таке ракетні бомбардування російських терористів.

Окрім роботи, Фонсека разом з дружиною Катериною допомагають постраждалим від війни українцям, які опинилися в Європі.

Варте уваги! Після 25 матчів Лілль Паулу Фонсеки займає п'яту сходинку в Лізі 1. Свій наступний матч команда португальського фахівця зіграє 4 березня проти Ланса.