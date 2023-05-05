"Спорт и политика не имеют ничего общего": бывшая вторая ракетка мира на стороне россиян

Паула Бадоса считает, что спорт должен быть вне политики. Испанская теннисистка не до конца понимает реалии настоящего.

Паула Бадоса четко утверждает, что на данный момент каждый должен заниматься своим делом. Испанская теннисистка не желает менять свое мнение.

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Паула Бадоса, которая когда-то была близкой подругой с Мартой Костюк, и война расставила теннисисток по разные стороны баррикады, говорит по стандартам российской пропаганды, а именно, что спорт должен быть вне политики. Логично, что Паула будет придерживаться мнения, поскольку она находится в тесных отношениях с белорусами и россиянами, которых она откровенно защищала, отстаивая их права на международной арене. Испанка была против устранения спортсменов из страны-агрессора и ее приспешницы.

Безусловно, они не должны смешиваться. К сожалению, они пересеклись, но я никогда этого не пойму. В конце концов, спорт и политика не имеют ничего общего, и очень досадно, что игроки так сильно влезают в это. Мы не участвуем в этом. Мы не знаем, что там происходит. Есть много мнений, и мы тоже не знаем на 100 процентов всего и не будем знать. Я предпочитаю в это не влезать и заниматься своими делами. Политики должны заниматься политикой, а спортсмены – спортом,

– рассказала Бадоса.

Ряд спортсменов мира утверждают. что спорт ни в коем случае не может быть за пределами политики в реальных реалиях. В частности, председатель правления Олимпийской спортивной конфедерации Германии Торстен Бурместер высказывался, что "спорт ни в коем случае не может быть аполитичным".