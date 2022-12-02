Карта и символический лозунг: футболист сборной Украины набил патриотический тату – яркое фото

Полузащитник специи Виктор Коваленко еще раз показал, откуда он родом. Футболист навсегда запечатлел на своем теле украинскую татуировку.

26-летний футболист сборной Украины наконец-то возвращается к футболу после травмы. Из-за повреждения полузащитник пробыл почти два месяца вне футбольного поля. Сначала Коваленко будет тренироваться индивидуально, после чего возвращается в общую группу Специи.

Читайте также : Коваленко возвращается к футболу: ЧМ-2022 идет на пользу украинцу

Не забывает, откуда он родом

Из-за травмы футболист пропустил 7 матчей и столько же отыграл до попадания в лазарет команды. За сыгранные поединки украинец не отличился результативными действиями.

С 24 февраля Виктор активно поддерживал Украину на расстоянии от Италии. Коваленко неоднократно обращался к своим землякам из Херсона, откуда футболист. Виктор призвал херсонцев не вестись на провокации российских войск. 11 ноября ВСУ освободили Херсон.

На днях Коваленко отметился еще одним патриотическим поступком. Футболист набил патриотическую татуировку.

Теперь руку Коваленко украшает карта Украины и две надписи: "Дом" и "Помни, откуда ты родом".

Полузащитник Специи выложил фотографию из тату себе в инстаграмме.



Коваленко набил патриотическую татуировку / Фото из инстаграммы футболиста