Патрик Виейра претендует на должность главного тренера во французском коллективе. Коуч находится в свободном плавании.

Патрик Виейра – главный претендент на тренерский мостик Старсбурга. В составе гонщиков выступает игрок сборной Украины Эдуард Соболь.

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Французский Страсбург находится в активном поиске нового главного наставника. Все потому, что бывший тренер "гонщиков" Фредерик Антонетти покинул команду в конце сезона, заняв с ней 15-е место во французском первенстве. Страсбург, в свою очередь, надеется в следующем сезоне улучшать свои позиции, поскольку коллектив приобрел владелец Челси Тодд Боэли, который планирует создать собственную мультиклубную модель То есть у французского коллектива будут и деньги, и смело сможет арендовать молодых и перспективных футболистов "аристократов", которым не нашлось места в составе лондонского клуба.

Однако "гонщикам" для того, чтобы добиться результата, нужен и маститый тренер. В частности, Страсбург рассматривает кандидатуры таких тренеров, как Карел Герартас из Юнион Сен-Жилуаз и Филипп Монтанье из Тулузы. Однако главным претендентом на пост глав "гонщиков" является Патрик Виейра. Французский наставник находится без клуба, поскольку в марте его уволили из Кристал Пелесу, поэтому он радостно может принять предложение Страсбурга, опираясь на то, что во Франции он уже в свое время поработал.

Тренерская деятельность Виейра