Патрик Виейра – главный претендент на тренерский мостик Старсбурга. В составе гонщиков выступает игрок сборной Украины Эдуард Соболь.
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Все из чистого листа
Французский Страсбург находится в активном поиске нового главного наставника. Все потому, что бывший тренер "гонщиков" Фредерик Антонетти покинул команду в конце сезона, заняв с ней 15-е место во французском первенстве. Страсбург, в свою очередь, надеется в следующем сезоне улучшать свои позиции, поскольку коллектив приобрел владелец Челси Тодд Боэли, который планирует создать собственную мультиклубную модель То есть у французского коллектива будут и деньги, и смело сможет арендовать молодых и перспективных футболистов "аристократов", которым не нашлось места в составе лондонского клуба.
Однако "гонщикам" для того, чтобы добиться результата, нужен и маститый тренер. В частности, Страсбург рассматривает кандидатуры таких тренеров, как Карел Герартас из Юнион Сен-Жилуаз и Филипп Монтанье из Тулузы. Однако главным претендентом на пост глав "гонщиков" является Патрик Виейра. Французский наставник находится без клуба, поскольку в марте его уволили из Кристал Пелесу, поэтому он радостно может принять предложение Страсбурга, опираясь на то, что во Франции он уже в свое время поработал.
Тренерская деятельность Виейра
- Патрик, выступавший в составе Милана, Интера, Ювентуса, Арсенала и Манчестер Сити, начал свой тренерский путь сразу же после завершения карьеры игрока в 2011 году, оставшись в клубной структуре МанСити в должности тренера резервной команды.
- Опыт работы с основными командами Виейра начал приобретать в США, где в течение 2016-2018 он тренировал Нью-Йорк Сити. Впоследствии Патрик вернулся во Францию, где он принял предложение возглавить тренерский штаб Ниццы, однако долго он там не задержался, поскольку в 2020 году после пяти поражений подряд его уволили.
- В следующем году французский тренер снова оказался в Англии, а именно на тренерском мостике Кристал Пелес, с которым он заключил контракт на три года. Но вот до конца соглашения Виейра не потренировал команду, поскольку в 2023 году в марте его уволили, а "орлы" закончили сезон в середине турнирной таблицы.