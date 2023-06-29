Патрік Вієйра – головний претендент на тренерський місток Старсбурга. У складі "гонщиків" виступає гравець збірної України Едуард Соболь.

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Все з чистого листа

Французький Страсбург перебуває у активному пошуці нового головного наставника. Все через те, що колишній тренер "гонщиків" Фредерік Антонетті покинув команду наприкінці сезону, посівши з нею 15-те місце в французькій першості. Страсбург у свою чергу надіється у наступному сезоні покращувати свої позиції, оскільки колектив придбав власник Челсі Тодд Боелі, який планує створити власну мультиклубну модель. Тобто французький колектив матиме і гроші, і сміло зможе орендувати молодих та перспективних футболістів "аристократів", яким не знайшлося місця у складі лондонського клубу.

Проте "гонщикам" для того, аби добитися результату потрібен і маститий тренер. Зокрема, Страсбург розглядає кандидатури таких тренерів, як Карел Герартас із Юніон Сен-Жилуаз та Філіп Монтаньє із Тулузи. Проте головним претендентом на пост очільникк "гонщиків" є Патрік Вієйра. Французький наставник наразі перебуває без клубу, оскільки у березні його звільнили із Крістал Пелесу, тому він радо може прийняти пропозицію Страсбурга, опираючись на те, що у Франції він уже свого часу попрацював.

Тренерська діяльність Вієйра