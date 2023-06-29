Патрік Вієйра – головний претендент на тренерський місток Старсбурга. У складі "гонщиків" виступає гравець збірної України Едуард Соболь.
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Все з чистого листа
Французький Страсбург перебуває у активному пошуці нового головного наставника. Все через те, що колишній тренер "гонщиків" Фредерік Антонетті покинув команду наприкінці сезону, посівши з нею 15-те місце в французькій першості. Страсбург у свою чергу надіється у наступному сезоні покращувати свої позиції, оскільки колектив придбав власник Челсі Тодд Боелі, який планує створити власну мультиклубну модель. Тобто французький колектив матиме і гроші, і сміло зможе орендувати молодих та перспективних футболістів "аристократів", яким не знайшлося місця у складі лондонського клубу.
Проте "гонщикам" для того, аби добитися результату потрібен і маститий тренер. Зокрема, Страсбург розглядає кандидатури таких тренерів, як Карел Герартас із Юніон Сен-Жилуаз та Філіп Монтаньє із Тулузи. Проте головним претендентом на пост очільникк "гонщиків" є Патрік Вієйра. Французький наставник наразі перебуває без клубу, оскільки у березні його звільнили із Крістал Пелесу, тому він радо може прийняти пропозицію Страсбурга, опираючись на те, що у Франції він уже свого часу попрацював.
Тренерська діяльність Вієйра
- Патрік, який виступав у складі Мілана, Інтера, Ювентуса, Арсенала та Манчестер Сіті, розпочав свій тренерський шлях відразу ж по завершенні кар'єри гравця у 2011-му році, залишившись у клубній структурі МанСіті на посаді тренера резервної команди.
- Досвід роботи з основними командами Вієйра почав здобувати у США, де протягом 2016-2018 років він тренував Нью-Йорк Сіті. Згодом Патрік повернувся до Франції, де він прийняв пропозицію очолити тренерський штаб Ніцци, проте довго він там не затримався, осікльки у 2020-му році після п'яти поразок поспіль його звільнили.
- Наступного року французький тренер знову опинився у Англії, а саме на тренерському містку Крістал Пелес, з яким він уклав контракт на три роки. Та от до кінця угоди Вієйра не дотренував команду, оскільки у 2023-му році у березні його звільнили, а "орли" закінчили сезон у середині турнірної таблиці.