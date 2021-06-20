Пас пяткой не глядя: Роналду создал лучший момент дня на Евро-2020 – видео

Сборная Португалии 19 июня уступила Германии в рамках 2-го тура Евро-2020. Момент с передачей Криштиану Роналду стал украшением поединка.

Награда для Роналду

Криштиану Роналду уже с первых секунд матча повел команду вперед. Уже на 15-й минуте размочил нули на табло. Однако не только голом запомнился звездный португалец во встрече.

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Во втором тайме вингер отдал лучшую передачу чемпионата Европы. Роналду обманул защитника Германии Антонио Рюдигера. Криштиану отпасовал пяткой на партнера по команде, хотя сам смотрел в совершенно другом направлении. Защитник немецкой команды повел себя на этот яркий финт.

Пас португальского игрока не глядя и в одно касание был признан лучшим моментом дня на чемпионате Европы.

Видео паса Роналду