Пас пяткой не глядя: Роналду создал лучший момент дня на Евро-2020 – видео

Сборная Португалии 19 июня уступила Германии в рамках 2-го тура Евро-2020. Момент с передачей Криштиану Роналду стал украшением поединка.
Награда для Роналду
Криштиану Роналду уже с первых секунд матча повел команду вперед. Уже на 15-й минуте размочил нули на табло. Однако не только голом запомнился звездный португалец во встрече.
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Во втором тайме вингер отдал лучшую передачу чемпионата Европы. Роналду обманул защитника Германии Антонио Рюдигера. Криштиану отпасовал пяткой на партнера по команде, хотя сам смотрел в совершенно другом направлении. Защитник немецкой команды повел себя на этот яркий финт.
Пас португальского игрока не глядя и в одно касание был признан лучшим моментом дня на чемпионате Европы.
Видео паса Роналду
- Роналду провел хороший матч, хотя его сборная проиграла с разницей в два мяча. В итоге – 2:4 победа Германии. В составе португальцев еще одним голом отметился Жота. За немецкую команду забивали Хаверц, Госенс и дважды в первом тайме забивали футболисты Португалии в собственные ворота. Неудачниками стали Диаш и Геррейру.
- Эта победа стала первой для команды Йоахима Лева на Евро-2020. Теперь его сборная занимает 2 место. Португальцы идут третьим, в их активе также 3 очка. Лидирует Франция – 4 балла. Замыкает таблицу с одним пунктом венгерская команда.