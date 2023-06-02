Триумф обиженных Украиной и провал игрока Шахтера: четвертьфиналисты юношеского чемпионата мира

Проходящий в Аргентине молодежный чемпионат мира-2023 только набирает обороты. На турнире осталось всего 8 команд.

Юношеские сборные провели матчи 1/8 финала Мундиаля-2023. Страна-хозяйка турнира сенсационно потерпела неудачу. 24 Канал.

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Безжалостная борьба

После огненного группового этапа молодежные коллективы ждал плей-офф, где юношеские сборные уже не имели права на ошибку. Команды, едва преодолевшие групповой этап, сразу же наткнулись на сложных соперников, которые не жаждали играть со своими оппонентами.

Таким образом, в первой встреча победитель группы В сборная США разгромила сборную Новой Зеландии (4:0), которая вырвала себе билет в 1/8, став одной из лучших команд с третьего места. Сложный матч ожидал команду Уругвая, которая одолела боевую Гамбию (0:1). Африканцы преодолели сложный групповой этап, выбив из турнира французов, однако латиноамериканцев, второй тайм игравших в меньшинстве, им победить не удалось.

Сильнейшей в самой сенсационной паре Узбекистан – Израиль оказались формальные хозяева (0:1), вырвавшие свою победу в конце встречи, а именно на 90+7 минуте, максимально огорчив своего оппонента. Еще одна латиноамериканская сборная Бразилия, игрок которой также увидел перед собой красный свет, уничтожила Тунис (4:1). Африканцы хлопнули дверью на выходе из турнира, забив гол престижа.

Одним из самых интересных матчей стал поединок между сборной Италии и Англии, в которой сильнее оказалась "лазурная команда", сделав заявку на победу в турнире (итальянцы в прошлом розыгрыше юниорского Кубка мира проиграли сборной Украины в драматическом полуфинальном матче ). Казалось, что команды из Южной Америки идеально провели 1/8 турнира, поскольку Колумбия также не покинула мокрое место от Словакии (5:1). Кстати, в 2019 году Колумбия проиграла сборной Украины в четвертьфинале ЧМ.

Однако другие представители этой части света такого успеха добиться не смогли. Эквадор, в составе которого выступал вингер Шахтера Денил Кастилью, в огненном матче уступил финалисту прошлого розыгрыша Южной Кореи со счетом 2:3 (тогда корейцы в финале проиграли украинцам ), а горячая сборная Нигерии, с третьего места вышедшая в плей-офф "посадила на трибуны" хозяина турнира сборную Аргентины, уверенно одолев "бело-голубых" (0:2).

Отметим, что четвертьфинальные матчи юниорского чемпионата мира состоятся с 3 по 5 июня.

Четвертьфинальные пары ЧМ/инстаграмм чемпионата мира