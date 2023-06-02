Юнацькі збірні провели матчі 1/8 фіналу Мундіалю-2023. Країна-господарка турніру сенсаційно зазнала невдачі, пише 24 Канал.

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Безжальна боротьба

Після вогняного групового етапу на молодіжні колективи чекав плей-офф, де юнацькі збірні уже не мали права на помилку. Команди, які ледь-ледь подолали груповий етап відразу ж наткнулися на складних суперників, які не жадали бавитися зі своїми опонентами.

Таким чином у першій зустірчі переможець групи В збірна США розгромила збірну Нової Зеландії (4:0), яка вирвала собі квиток у 1/8, ставши однію з найкращих команд з третього місця. Складний матч чекав на команду Уругваю, яка здолала бойову Гамбію (0:1). Африканці подолали складний груповий етап, вибивши з турніру французів, проте латиноамериканців, які другий тайм грали у меншості їм перемогти не вдалося.

Сильнішою у найсенсаційнішій парі Узбекистан – Ізраїль виявились формальні господарі (0:1), які вирвали свою перемогу наприкінці зустрічі, а саме на 90+7-ій хвилині, максимально засмутивши свого опонента. Ще одна латиноамериканська збірна Бразилія, гравець якої також побачив перед собою червоне світло, знищила Туніс (4:1). Африканці гупнули дверима на виході з турніру, забивши гол престижу.

Одним з найцікавіших матчів став поєдинок між збірною Італії та Англії, в якій сильнішими виявилася "лазурова команда", зробивши заявку на перемогу в турнірі (італійці у минулому розіграші юніорського Кубка світу програли збірній України у драматичному півфінальному матчі). Здавалося, що команди з Південної Америки ідеально провели 1/8 турніру, оскільки Колумбія також не залишила мокрого місця від Словаччини (5:1). До речі, у 2019-му році Колумбія програла збірній України у чвертьфіналу ЧС.

Проте інші представники цієї частини світу такого успіху добитися не змогли. Еквадор, в складі якого виступав вінгер Шахтаря Деніл Кастілью, у вогняному матчі поступився фіналісту минулого розіграшу Південній Кореї з рахунком 2:3 (тоді корейці у фіналі програли українцям), а гаряча збірна Нігерії, яка з третього місця вийшла у плей-офф "посадила на трибуни" господаря турніру збірну Аргентини, впевнено здолавши "біло-блакитних" (0:2).

Зазначимо, що чвертьфінальні матчі юніорського чемпіонату світу відбудуться з 3-го по 5-е червня.

Чвертьфінальні пари ЧС / інстаграм чемпіонату світу