Один из жителей города снял видео, на котором видно, как Грилиш в очень пьяном состоянии шел под руку в сопровождении незнакомца. По словам автора ролика, Джек хотел зайти в местный бар, но охрана его не пустила — футболист еле держался на ногах.

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Кайл Уокер и Рияд Марез, которые были рядом, находились в значительно лучшем состоянии, чем их одноклубник, но тоже были не совсем трезвыми.

Видео инцидента

Впрочем, Манчестер Сити не будет наказывать ни одного из игроков. Клуб установил, что инцидент произошел около 20:00, то есть футболисты в такое время еще имеют право проводить время где угодно. На следующей тренировке все трое занимались вместе с партнерами.

Хосеп Гвардиола роскошно отреагировал на инцидент. "Я очень расстроен, что они меня не пригласили", – заявил главный тренер "горожан" перед матчем АПЛ против Брентфорда.