Один із мешканців міста зняв відео, на якому видно, як Гриліш у дуже п'яному стані йшов під руку у супроводі незнайомця. За словами автора ролика, Джек хотів зайти до місцевого бару, але охорона його не пустила — футболіст ледве тримався на ногах.

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Кайл Вокер і Ріяд Марез, які були поруч, перебували у значно кращому стані, ніж їхній одноклубник, але теж були не зовсім тверезими.

Відео інциденту

Втім, Манчестер Сіті не каратиме жодного із гравців. Клуб встановив, що інцидент трапився близько 20:00, тобто футболісти у такий час ще мають право проводити час, де заманеться. На наступному тренуванні всі троє займалися разом із партнерами.

Хосеп Гвардіола розкішно відреагував на інцидент. "Я дуже засмучений, що вони мене не запросили", – заявив головний тренер "містян" перед поєдинком АПЛ проти Брентфорда.