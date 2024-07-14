Боятся не на шутку: соперник Динамо в Лиге чемпионов отправил "шпиона" на игру киевлян

На товарищеском матче Динамо присутствовал аналитик сербского Партизана Лазар Томич. Он наблюдал за коубом, чтобы команда из Белграда имела лучшее представление о сопернике.

В субботу, 13 июля, киевское Динамо провело очередной товарищеский спарринг. Киевляне в ничью сыграли с немецким Шальке 04 (2:2).

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Сербы боятся киевлян

На игре Динамо против Шальке 04 был замечен Лазар Томич, который является аналитиком столичного Партизана. Команда решила наживу понаблюдать за игрой киевлян, с которыми сразятся в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Также Томич посетит спарринг Динамо с Брондбю, который состоится 14 июля. Таким способом, тренерский штаб партизана хочет иметь более четкое представление о своем сопернике из Украины.

Издание отмечает, что команда из Киева является чрезвычайно сильной и она без проблем справилась с немецкой командой. Также отмечено, что Динамо показало, прежде всего, командное, индивидуальное и атакующее качество, а также компактность, слаженность, без особых проблем меняя систему игры во время самой игры.

Динамо сыграет с Партизаном в рамках раунда квалификации Лиги чемпионов 23 и 31 июля.

Отметим, что домашний матч киевлян состоится в Люблине.