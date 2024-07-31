Нужно забыть тот результат, – Ярмоленко перед второй игрой с Партизаном в Лиге чемпионов

Во вторник, 31 июля, киевское Динамо проведет ответный матч против Партизана в квалификации Лиги чемпионов-2024/2025. Один из опытных футболистов "бело-синих" Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от второй игры.

Футболист правого фланга атаки рассказал о подготовке команды в Сербии. Андрей Ярмоленко заверил, что команда серьезно готовится к поединку, несмотря на разгромную победу в первой игре.

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Подготовка киевлян к матчу

Ярмоленко добавил, что команде следует забыть результат первой встречи, выходить на футбольное поле и добывать нужный результат.

"В общем, не трудно. Мы профессионалы, знаем, что дальше проходит команда, которая выигрывает противостояние по сумме двух поединков. Поэтому мы настраиваемся на серьезную игру. Хорошо, что достигли такого результата в первом матче, но завтра будет совсем другая игра", – рассказал Ярмоленко.

Также 34-летний футболист поделился впечатлениями от поддержки трибун в первом матче. Андрей поблагодарил болельщиков, которые посетили этот поединок.

Но я бы не хотел говорить сейчас о первом матче, поскольку это уже история, и нам нужно настраиваться на предстоящий поединок, будто это будет только первая игра в противостоянии. Нам нужно забыть тот результат и выходить показывать хороший футбол и достигать результата,

– заявил динамовец.

Ответный матч Партизан – Динамо начнется 31 июля в 21:00 (по киевскому времени) в сербском Белграде.

Напомним, что первый матч между Динамо и Партизаном закончился сокрушительной победой киевлян со счетом 6:2. В составе украинского клуба забивали: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Александр Караваев, Владислав Кабаев, Денис Попов и Александр Пихаленок.