Партия Каладзе использовала в политической рекламе фото разрушенного россиянами стадиона в Чернигове

В Грузии в октябре состоятся выборы в парламент. Сейчас идет избирательная кампания и в ней позорно зашкварилась партия бывшего футболиста киевского Динамо Кахи Каладзе.

Правящая партия мэра Тбилиси "Грузинская мечта" использовала фото уничтоженных российскими войсками украинских городов в своей программе. В частности, на одном из кадров был изображен стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове, об этом сообщает "Грузия Online".

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Хайп на войне в Украине

Пророссийская политсила использовала ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляют фонтаны и новые автобусы в грузинских городах. Глядя на такой контраст, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

Смотрите видео из предвыборной кампании партии Каладзе

На такую позорную антиукраинскую риторику уже отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что ей стыдно за всем этим наблюдать:

Я никогда не видела ничего настолько позорного, такого оскорбительного для нашей культуры, традиций, истории и веры... Какое это ничтожество, вывешивать для своего народа плакат, изготовленный в "кузницах КГБ", без достоинства и стыда. С достоинством до ада.

Напомним, что Каха Каладзе выступал за киевское Динамо с 1998 по 2001 годы. За этот период он добыл шесть трофеев с "бело-синими".