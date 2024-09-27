Керівна партія мера Тбілісі "Грузинська мрія" використала фото знищених російськими військами українських міст у своїй програмі. Зокрема, на одному з кадрів був зображений стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові, про це повідомляє "Грузія Online".

Читайте також "Продався за російські рублі": легенда Ювентуса перейшов у московський ЦСКА

Хайп на війні в Україні

Проросійська політсила використала низку плакатів і відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляють фонтани та нові автобуси в грузинських містах. Дивлячись на такий контраст, виборцям пропонують "вибрати мир" і сказати "ні війні".

Дивіться відео з передвиборчої кампанії партії Каладзе

На таку ганебну антиукраїнську риторику вже відреагувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона заявила, що їй соромно за всім цим спостерігати:

Я ніколи не бачила нічого настільки ганебного, такого образливого для нашої культури, традицій, історії та віри... Яка це нікчемність, вивішувати для свого народу плакат, виготовлений у "кузнях КДБ", без гідності та сорому. З гідністю до пекла.

Нагадаємо, що Каха Каладзе виступав за київське Динамо з 1998 по 2001 роки. За цей період він здобув шість трофеїв з "біло-синіми".