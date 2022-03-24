Все ради победы

Спортсмен выставил на аукцион свою золотую награду Паралимпиады-2020. Об этом сообщила ведущая Саломея Витвицкая.

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Благотворительный аукцион продлится до 7 апреля, до 19:30. Стартовая цена – 12 тысяч гривен, а минимальный шаг ставки – 6000 грн. Все средства Емельянов передаст ВСУ, защищающим наши земли от рашистов.

Емельянов выиграл "золото" во время заплыва на 200 метров в каноэ-одиночке на Паралимпиаде в Токио.

Ранее еще один чемпион Паралимпиады-2020 по плаванию Евгений Богодайко анонсировал, что намерен продать свою золотую медаль и помочь ВСУ.



Емельянов готов пожертвовать свою медаль / Фото из фейсбука журналистки



Емельянов готов пожертвовать свою медаль / Фото из фейсбука журналистки