Все заради перемоги

Спортсмен виставив на аукціон свою золоту нагороду Паралімпіади-2020. Про це повідомила ведуча Соломія Вітвіцька.

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Благодійний аукціон триватиме до 7 квітня, до 19:30. Стартова ціна – 12 тисяч гривень, а мінімальний крок ставки – 6000 грн. Усі кошти Ємельянов передасть ЗСУ, які захищають наші землі від рашистів.

Ємельянов виграв "золото" під час запливу на 200 метрів в каное-одиночці на Паралімпіаді в Токіо.

Раніше ще один чемпіон Паралімпіади-2020 з плавання Євген Богодайко анонсував, що збирається продати свою золоту медаль та допомогти ЗСУ.



Ємельянов готовий пожертвувати свою медаль / Фото з фейсбуку журналістки



Золота медаль Ємельянова / Фото з фейсбуку журналістки