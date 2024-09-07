Расписание Паралимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 7 сентября

Сборная Украины за девять соревновательных дней Паралимпиады-2024 получила почти 70 наград разного достоинства. В медальном зачете наша команда закрепилась в топ-десятке.

В Париже близятся к завершению летние Паралимпийские игры-2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований предпоследнего соревновательного дня для украинских спортсменов, пишет 24 Канал.

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Расписание соревнований на 7 сентября

В субботу, 7 сентября, на Играх в Париже состоятся соревнования в 13 видах спорта. В течение дня будет разыграно 33 медальных комплекта.

Украинские параатлеты примут участие в турнирах по плаванию, легкой атлетике, настольному теннису, дзюдо, пауэрлифтингу и спринту по гребле на байдарках. Всего 18 спортсменов из Украины выступят на Играх в десятый соревновательный день.

10:35. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием (Нимченко)

– мужчины, 200 метров комплексным плаванием 10:59. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S6 (Гонтарь)

– женщины, 100 метров на спине, S6 11:00. Настольный теннис – женщины, полуфинал, класс 6 (Литовченко)

– женщины, полуфинал, класс 6 11:14. Спринт по гребле на байдарках – мужчины, полуфинал, KL2 (Синюк)

– мужчины, полуфинал, KL2 11:24. Дзюдо – мужчины, четвертьфинал, до 90 килограммов, J2 (Назаренко)

– мужчины, четвертьфинал, до 90 килограммов, J2 11:25. Плавание – мужчины, 50 метров баттерфляем, S7 (Шенгур, Богодайко)

– мужчины, 50 метров баттерфляем, S7 11:30. Дзюдо – женщины, четвертьфинал, до 70 килограммов, J1 (Гарник)

– женщины, четвертьфинал, до 70 килограммов, J1 11:34. Легкая атлетика – мужчины, забег 200 метров, Т35 (Тетюхин)

– мужчины, забег 200 метров, Т35 11:35. Плавание – женщины, 50 метров баттерфляем, S7 (Коржова)

– женщины, 50 метров баттерфляем, S7 11:38. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S4 (Виноградец)

– мужчины, 50 метров на спине, S4 11:43. Легкая атлетика – мужчины, забег 200 метров, Т37 (Райский)

– мужчины, забег 200 метров, Т37 11:47. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S12 (Денисенко)

– мужчины, 100 метров баттерфляем, S12 11:49. Спринт по гребле на байдарках – женщины, полуфинал, VL3 (Лагутенко)

– женщины, полуфинал, VL3 11:54. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S11 (Ткачук, Поддубная)

– женщины, 100 метров вольным стилем, S11 14:00. Настольный теннис – мужчины, финал, класс 8 (Дидух)

– мужчины, финал, класс 8 14:35. Пауэрлифтинг – мужчины, финал, до 88 килограммов (Бабинец)

– мужчины, финал, до 88 килограммов 20:04. Плавание – женщины, 50 метров на спине, S4 (Вербова)

Напомним, что в медальном зачете после девяти соревновательных дней Украина занимает 8-е место. Наши параатлеты получили 67 наград: 16 золотых, 23 серебряных и 28 бронзовых.

Где смотреть

Отметим, что соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Суспільне. Турниры доступны болельщикам на четырех платформах: