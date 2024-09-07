У Парижі наближаються до завершення літні Паралімпійські ігри-2024. Пропонуємо ознайомитися з розкладом змагань передостаннього змагального дня для українських спортсменів, пише 24 Канал.

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Розклад змагань на 7 вересня

У суботу, 7 вересня, на Іграх в Парижі відбудуться змагання у 13 видах спорту. Упродовж дня буде розіграно 33 медальних комплектів.

Українські параатлети візьмуть участь у турнірах з плавання, легкої атлетики, настільного тенісу, дзюдо, пауерліфтингу та спринту з веслування на байдарках. Загалом 18 спортсменів з України виступлять на Іграх у десятий змагальний день.

10:35. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням (Німченко)

– чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням 10:59. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S6 (Гонтар)

– жінки, 100 метрів на спині, S6 11:00. Настільний теніс – жінки, півфінал, клас 6 (Литовченко)

– жінки, півфінал, клас 6 11:14. Спринт з веслування на байдарках – чоловіки, півфінал, KL2 (Синюк)

– чоловіки, півфінал, KL2 11:24. Дзюдо – чоловіки, чвертьфінал, до 90 кілограмів, J2 (Назаренко)

– чоловіки, чвертьфінал, до 90 кілограмів, J2 11:25. Плавання – чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S7 (Шенгур, Богодайко)

– чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S7 11:30. Дзюдо – жінки, чвертьфінал, до 70 кілограмів, J1 (Гарник)

– жінки, чвертьфінал, до 70 кілограмів, J1 11:34. Легка атлетика – чоловіки, забіг 200 метрів, Т35 (Тетюхін)

– чоловіки, забіг 200 метрів, Т35 11:35. Плавання – жінки, 50 метрів батерфляєм, S7 (Коржова)

– жінки, 50 метрів батерфляєм, S7 11:38. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S4 (Виноградець)

– чоловіки, 50 метрів на спині, S4 11:43. Легка атлетика – чоловіки, забіг 200 метрів, Т37 (Райський)

– чоловіки, забіг 200 метрів, Т37 11:47. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S12 (Денисенко)

– чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S12 11:49. Спринт з веслування на байдарках – жінки, півфінал, VL3 (Лагутенко)

– жінки, півфінал, VL3 11:54. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S11 (Ткачук, Піддубна)

– жінки, 100 метрів вільним стилем, S11 14:00. Настільний теніс – чоловіки, фінал, клас 8 (Дідух)

– чоловіки, фінал, клас 8 14:35. Пауерліфтинг – чоловіки, фінал, до 88 кілограмів (Бабинець)

– чоловіки, фінал, до 88 кілограмів 20:04. Плавання – жінки, 50 метрів на спині, S4 (Вербова)

Нагадаємо, що у медальному заліку після дев'яти змагальних днів Україна займає 8-ме місце. Наші параатлети здобули 67 нагород: 16 золотих, 23 срібних та 28 бронзових.

Де дивитися

Зазначимо, що змагання Паралімпійських ігор-2024 в Україні транслює Суспільне. Турніри доступні уболівальникам на чотирьох платформах: