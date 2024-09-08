У столиці Франції Парижі підішли до свого завершення літні Паралімпійські ігри-2024. Пропонуємо ознайомитися з розкладом останнього змагального дня за участю українських спортсменів, пише 24 Канал.

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Розклад змагань на 8 вересня за участю українців

У неділю, 8 вересня, в останній змагальний день на Паралімпійських іграх-2024 будуть розіграні 14 медальних комплектів у чотирьох видах спорту.

Українські параатлети матимуть змогу поповнити медальну скарбничку. Вони виступатимуть у двох видах спорту: Андрій Кревчун та Антон Крюков змагатимуться у веслуванні та паверліфтингу.

11:28. Веслування – чоловіки, каное-одиночка, 200 м, VL2 (Андрій Кревчун)

16:35. Паверліфтинг – чоловіки, понад 100 кілограмів, фінал (Антон Крюков)

Також 8 вересня на "Стад де Франс" у Парижі відбудеться офіційна церемонія закриття Паралімпійських ігор-2024. У параді візьмуть участь 4400 атлетів, а у концертній програмі виступатимуть 24 французьких виконавців електронної музики, в тому числі легендарний Жан-Мішель Жарр. Церемонія триватиме з 20:00 до 23:00.

Довідка. У медальному заліку після семи змагальних днів Україна займає 7-е місце. Наші параатлети здобули 79 нагород: 21 золота, 26 срібних та 32 бронзові.

Де дивитися

Змагання Паралімпійських ігор-2024 в Україні транслює Суспільне. Турніри доступні уболівальникам на чотирьох платформах: