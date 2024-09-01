Расписание Паралимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 1 сентября

Украинские паралимпийцы за три соревновательных дня завоевали 19 наград разного достоинства. Однако в активе наших спортсменов остается лишь одна золотая медаль.

В Париже продолжаются летние Паралимпийские игры-2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований четвертого соревновательного дня с участием украинских спортсменов, пишет 24 Канал.

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Расписание соревнований на 1 сентября с участием украинцев

В воскресенье, 1 сентября, состоятся соревнования в 16 видах спорта. Медальные комплекты будут разыграны в десяти из них.

Украинские параатлеты занимаются бадминтоном, стрильби, плаванием, боччи, волейболом и голболом.

9:30. Бадминтон – женщины, четвертьфинал, SL3 ( Оксана Козина )

– женщины, четвертьфинал, SL3 ( ) 10:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневтимачна винтовка, SH1 ( Ирина Щетник )

– смешанные команды, 10 метров, пневтимачна винтовка, SH1 ( ) 10:34. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB6 ( Андрей Трусов )

– мужчины, 100 метров брассом, SB6 ( ) 10:38. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S10 ( Игорь Нимченко )

– мужчины, 100 метров вольным стилем, S10 ( ) 11:20. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S11 ( Даниил Чуфаров )

– мужчины, 100 метров на спине, S11 ( ) 11:25. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S11 ( Екатерина Ткачук )

– женщины, 100 метров на спине, S11 ( ) 11:30. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S11 ( Марина Поддубная )

– женщины, 100 метров на спине, S11 ( ) 11:47. Плавание – женщины, 150 метров комплексным плаванием, SM4 ( Марина Вербова )

– женщины, 150 метров комплексным плаванием, SM4 ( ) 12:15. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB5 ( Андрей Драпкин , Даниил Семенихин )

– мужчины, 100 метров брассом, SB5 ( , ) 12:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневматическая винтовка, SH2 ( Виталий Плакущий , Василий Ковальчук )

– смешанные команды, 10 метров, пневматическая винтовка, SH2 ( , ) 12:55. Бочча – мужчины, полуфинал, ВC4 ( Артем Колинько )

– мужчины, полуфинал, ВC4 ( ) 18:30. Голбол – мужчины, отбор, группа В (Китай – Украина )

– мужчины, отбор, группа В (Китай – ) 18:37. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB6 ( Вероника Коржова )

– женщины, 100 метров брассом, SB6 ( ) 19:00. Волейбол стоя – мужчины, отбор, группа В (Украина – Германия)

Напомним, что в медальном зачете после трех соревновательных дней Украина занимает 20-е место. Наши параатлеты получили 1 золотую, 9 серебряных и 9 бронзовых наград.

Где смотреть

Все соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Общественное. Соревнования доступны болельщикам на четырех платформах: