Расписание Паралимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 1 сентября
Украинские паралимпийцы за три соревновательных дня завоевали 19 наград разного достоинства. Однако в активе наших спортсменов остается лишь одна золотая медаль.
В Париже продолжаются летние Паралимпийские игры-2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований четвертого соревновательного дня с участием украинских спортсменов, пишет 24 Канал.
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Расписание соревнований на 1 сентября с участием украинцев
В воскресенье, 1 сентября, состоятся соревнования в 16 видах спорта. Медальные комплекты будут разыграны в десяти из них.
Украинские параатлеты занимаются бадминтоном, стрильби, плаванием, боччи, волейболом и голболом.
- 9:30. Бадминтон – женщины, четвертьфинал, SL3 (Оксана Козина)
- 10:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневтимачна винтовка, SH1 (Ирина Щетник)
- 10:34. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB6 (Андрей Трусов)
- 10:38. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S10 (Игорь Нимченко)
- 11:20. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S11 (Даниил Чуфаров)
- 11:25. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S11 (Екатерина Ткачук)
- 11:30. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S11 (Марина Поддубная)
- 11:47. Плавание – женщины, 150 метров комплексным плаванием, SM4 (Марина Вербова)
- 12:15. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB5 (Андрей Драпкин, Даниил Семенихин)
- 12:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневматическая винтовка, SH2 (Виталий Плакущий, Василий Ковальчук)
- 12:55. Бочча – мужчины, полуфинал, ВC4 (Артем Колинько)
- 18:30. Голбол – мужчины, отбор, группа В (Китай – Украина)
- 18:37. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB6 (Вероника Коржова)
- 19:00. Волейбол стоя – мужчины, отбор, группа В (Украина – Германия)
Напомним, что в медальном зачете после трех соревновательных дней Украина занимает 20-е место. Наши параатлеты получили 1 золотую, 9 серебряных и 9 бронзовых наград.
Где смотреть
Все соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Общественное. Соревнования доступны болельщикам на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Общественного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Общественное Спорт