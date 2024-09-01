В Парижі тривають літні Паралімпійські ігри-2024. Пропонуємо ознайомитися з розкладом змагань четвертого змагального дня за участю українських спортсменів, пише 24 Канал.
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Розклад змагань на 1 вересня за участю українців
У неділю, 1 вересня, відбудуться змагання у 16 видах спорту. Медальні комплекти будуть розіграні у десяти з них.
Українські параатлети змагатимуться у бадмінтоні, стрільбі, плаванні, боччі, волейболі та голболі.
- 9:30. Бадмінтон – жінки, чвертьфінал, SL3 (Оксана Козина)
- 10:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневтимачна гвинтівка, SH1 (Ірина Щетнік)
- 10:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB6 (Андрій Трусов)
- 10:38. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S10 (Ігор Німченко)
- 11:20. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S11 (Данило Чуфаров)
- 11:25. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S11 (Катерина Ткачук)
- 11:30. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S11 (Марина Піддубна)
- 11:47. Плавання – жінки, 150 метрів комплексним плаванням, SM4 (Марина Вербова)
- 12:15. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB5 (Андрій Драпкін, Данило Семенихін)
- 12:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневматична гвинтівка, SH2 (Віталій Плакущий, Василь Ковальчук)
- 12:55. Бочча – чоловіки, півфінал, ВC4 (Артем Колінько)
- 18:30. Голбол – чоловіки, відбір, група В (Китай – Україна)
- 18:37. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB6 (Вероніка Коржова)
- 19:00. Волейбол стоячи – чоловіки, відбір, група В (Україна – Німеччина)
Нагадаємо, що у медальному заліку після трьох змагальних днів Україна займає 20-те місце. Наші параатлети здобули 1 золоту, 9 срібних та 9 бронзових нагород.
Де дивитися
Усі змагання Паралімпійських ігор-2024 в Україні транслює Суспільне. Змагання доступні уболівальникам на чотирьох платформах:
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