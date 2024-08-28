Разница в возрасте поражает: кто стал самым молодым и самым старшим украинцем на Паралимпиаде-2024

Уже вечером 28 августа состоится церемония открытия Паралимпийских игр-2024. Украину в столице Франции будут представлять 140 спортсменов.

Украинские параатлеты будут бороться за медали в 17-ти из 22-х видов спорта, которые входят в программу Паралимпиады во Франции. Это рекордное количество дисциплин для Украины в истории этих соревнований, информирует 24 Канал.

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Еще не совершеннолетний, а уже дебютант Паралимпиады

Наибольшее представительство Украины будет в плавании и легкой атлетике. А только по одному спортсмену под сине-желтым флагом будут соревноваться в триатлоне и тхэквондо.

Именно в плавании Украина будет иметь самого молодого представителя на этих Паралимпийских играх в Париже. 15-летний Дмитрий Суханов, который будет выступать на дистанции 100 метров на спине в классе S12.

Следует отметить, что в списке, который насчитывает 140 спортсменов, есть еще двое несовершеннолетних атлетов. Речь идет о 16-летней пловчихе Веронике Коржовой и 17-летнем легкоатлете Николае Райском.

В то же время самым старшим участником сборной Украины в Париже будет Анатолий Андрусенко, который 19 июля отпраздновал юбилей – 60 лет. Мужчина является мастером спорта по волейболу (сидя). В 2016-м году Андрусенко уже в солидном возрасте дебютировал на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Обратите внимание! 28 августа в 20:30 начнется церемония открытия Паралимпиады-2024. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию торжественного события. Также отдельно будет освещен выход украинских параатлетов.

Напомним, что Паралимпийские игры-2024 продлятся до 8-го сентября. На прошлых соревнованиях в Токио наша сборная завоевала 98 наград (24 "золотые", 47 "серебряных" и 27 "бронзовых").