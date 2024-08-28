Українські параатлети боротимуться за медалі у 17-ти із 22-х видів спорту, які входять у програму Паралімпіади у Франції. Це рекордна кількість дисциплін для України в історії цих змагань, інформує 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2024 у Парижі

Ще не повнолітній, а вже дебютант Паралімпіади

Найбільше представництво України буде у плаванні та легкій атлетиці. А лише по одному спортсменку під синьо-жовтим стягом змагатимуться у тріатлоні та тхеквондо.

Саме у плаванні Україна матиме наймолодшого представника на цих Паралімпійських іграх у Парижі. 15-річний Дмитро Суханов, який виступатиме на дистанції 100 метрів на спині у класі S12.

Слід відзначити, що у списку, який налічує 140 спортсменів, є ще двоє неповнолітніх атлетів. Мова йде про 16-річна плавчиня Вероніка Коржова та 17-річний легкоатлет Микола Райський.

Водночас найстаршим учасником збірної України у Парижі буде Анатолій Андрусенко, який 19 липня відсвяткував ювілей – 60 років. Чоловік є майстром спорту із волейболу (сидячи). У 2016-му році Андрусенко вже у солідному віці дебютував на Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро.

Зверніть увагу! 28 серпня о 20:30 розпочнеться церемонія відкриття Паралімпіади-2024. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію урочистої події. Також окремо буде висвітлений вихід українських параатлетів.

Нагадаємо, що Паралімпійські ігри-2024 триватимуть до 8-го вересня. На минулих змаганнях у Токіо наша збірна завоювала 98 нагород (24 "золоті", 47 "срібних" та 27 "бронзових").