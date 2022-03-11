Паралимпийская сборная Украины в Пекине мощно поддержала украинских воинов: видео

Национальная паралимпийская сборная команда Украины после проведения минуты молчания и акции "Peace for all" в паралимпийском поселке записала видеообращение для Вооруженных Сил Украины и всех, кто защищает нашу родную землю.

По словам президента Национального паралимпийского комитета Украины Валерия Сушкевича, сегодня от украинской армии, от украинского народа зависит судьба Украины.

К слову Украина поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады-2022

Эмоциональное обращение украинских паралимпийцев: смотрите видео

Как Украина выступает на Паралимпиаде-2022

На седьмой день соревнований, 11 марта, Украина выиграла 6 медалей, что позволило нашей команде вернуться на 2 место в медальном зачете.

Все медали украинцев были завоеваны в парабиатлоне и в лыжных гонках.

Медалисты Паралимпиады-2022: