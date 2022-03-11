Паралимпийская сборная Украины в Пекине мощно поддержала украинских воинов: видео
Источник:НКСИУ
Национальная паралимпийская сборная команда Украины после проведения минуты молчания и акции "Peace for all" в паралимпийском поселке записала видеообращение для Вооруженных Сил Украины и всех, кто защищает нашу родную землю.
По словам президента Национального паралимпийского комитета Украины Валерия Сушкевича, сегодня от украинской армии, от украинского народа зависит судьба Украины.
К слову Украина поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады-2022
Эмоциональное обращение украинских паралимпийцев: смотрите видео
Как Украина выступает на Паралимпиаде-2022
На седьмой день соревнований, 11 марта, Украина выиграла 6 медалей, что позволило нашей команде вернуться на 2 место в медальном зачете.
Все медали украинцев были завоеваны в парабиатлоне и в лыжных гонках.
Медалисты Паралимпиады-2022:
- Оксана Шишкова – три "золота" и два "серебра"
- Виталий Лукьяненко – два "золота" и "серебро"
- Людмила Ляшенко – "золото", "серебро" и "бронза"
- Александр Казик – "золото" и "серебро"
- Григорий Вовчинский – "золото", "серебро" и две "бронзы"
- Ирина Буй – "золото"
- Тарас Радь – два "серебра" и "бронза"
- Александра Кононова – "серебро"
- Анатолий Ковалевский – "серебро"
- Дмитрий Суярко – две "бронзы"