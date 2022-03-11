Паралимпийская сборная Украины в Пекине мощно поддержала украинских воинов: видео

11 марта 2022 , 20:00
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Источник:

НКСИУ

Национальная паралимпийская сборная команда Украины после проведения минуты молчания и акции "Peace for all" в паралимпийском поселке записала видеообращение для Вооруженных Сил Украины и всех, кто защищает нашу родную землю.

По словам президента Национального паралимпийского комитета Украины Валерия Сушкевича, сегодня от украинской армии, от украинского народа зависит судьба Украины.

К слову Украина поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады-2022

Эмоциональное обращение украинских паралимпийцев: смотрите видео

Как Украина выступает на Паралимпиаде-2022

На седьмой день соревнований, 11 марта, Украина выиграла 6 медалей, что позволило нашей команде вернуться на 2 место в медальном зачете.

Все медали украинцев были завоеваны в парабиатлоне и в лыжных гонках.

Медалисты Паралимпиады-2022:

  • Оксана Шишкова – три "золота" и два "серебра"
  • Виталий Лукьяненко – два "золота" и "серебро"
  • Людмила Ляшенко – "золото", "серебро" и "бронза"
  • Александр Казик – "золото" и "серебро"
  • Григорий Вовчинский – "золото", "серебро" и две "бронзы"
  • Ирина Буй – "золото"
  • Тарас Радь – два "серебра" и "бронза"
  • Александра Кононова – "серебро"
  • Анатолий Ковалевский – "серебро"
  • Дмитрий Суярко – две "бронзы"

 

Автор: Юрій Семенюк