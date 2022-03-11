За словами президента Національного паралімпійського комітету України Валерія Сушкевич, сьогодні від української армії, від українського народу залежить доля України.

До слова Україна піднялася на друге місце у медальному заліку Паралімпіади-2022

Емоційне звернення українських паралімпійців: дивіться відео

Як Україна виступає на Паралімпіаді-2022

У сьомий день змагань, 11 березня, Україна виборола 6 медалей, що дозволило нашій команді повернутися на 2 місце у медальному заліку.

Усі медалі українців були здобуті в парабіатлоні та у лижних гонках.

Медалісти Паралімпіади-2022:

Оксана Шишкова – три "золота" та два "срібла"

Віталій Лук'яненко – два "золота" та "срібло"

Людмила Ляшенко – "золото", "срібло" та "бронза"

Олександр Казік – "золото" та "срібло"

Григорій Вовчинський – "золото", "срібло" та дві "бронзи"

Ірина Буй – "золото"

Тарас Радь – два "срібла" та "бронза"

Олександра Кононова – "срібло"

Анатолій Ковалевський – "срібло"

Дмитро Суярко – дві "бронзи"

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