За словами президента Національного паралімпійського комітету України Валерія Сушкевич, сьогодні від української армії, від українського народу залежить доля України.
До слова Україна піднялася на друге місце у медальному заліку Паралімпіади-2022
Емоційне звернення українських паралімпійців: дивіться відео
Як Україна виступає на Паралімпіаді-2022
У сьомий день змагань, 11 березня, Україна виборола 6 медалей, що дозволило нашій команді повернутися на 2 місце у медальному заліку.
Усі медалі українців були здобуті в парабіатлоні та у лижних гонках.
Медалісти Паралімпіади-2022:
- Оксана Шишкова – три "золота" та два "срібла"
- Віталій Лук'яненко – два "золота" та "срібло"
- Людмила Ляшенко – "золото", "срібло" та "бронза"
- Олександр Казік – "золото" та "срібло"
- Григорій Вовчинський – "золото", "срібло" та дві "бронзи"
- Ірина Буй – "золото"
- Тарас Радь – два "срібла" та "бронза"
- Олександра Кононова – "срібло"
- Анатолій Ковалевський – "срібло"
- Дмитро Суярко – дві "бронзи"
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!